19:38
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Власть

Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии

Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании по итогам закрытого голосования. 

В состав ЦИК от президента предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика»).
Ссылка: https://24.kg/vlast/199468/
просмотров: 253
Версия для печати
Материалы по теме
Новый состав ЦИК. В «Ата Мекене» и «Кыргызстане» появились еще кандидатуры
Президент Садыр Жапаров подписал закон о Центризбиркоме. О чем он
Подписан закон о Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР
Новый состав ЦИК. Фракции определились с кандидатами
Новый состав ЦИК. Все фракции, кроме «Ата Мекена», определились с выдвиженцами
На членство в новом составе ЦИК претендуют глава Бишкекской ТИК и нардеп
Официальные итоги повторных выборов утвердит новый состав ЦИК
Депутат не понимает, как парламент будет формировать ЦИК
Повторные выборы. На транспортные расходы ЦИК заложила 1,2 миллиона сомов
Депутат Дастан Бекешев просит не менять состав ЦИК
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Бизнес
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
30 июня, среда
19:37
Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчанина Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчани...
19:29
МИД Кыргызстана запустил официальный сайт для мигрантов
19:20
Парламент ушел на каникулы. В июле созовут внеочередное заседание
19:17
Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии
19:10
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде