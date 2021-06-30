Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании по итогам закрытого голосования.

В состав ЦИК от президента предложены Нуржан Шайлдабекова, Марс Бакытбеков, Анар Дубанбаева, Нурлан Тойчуев, Акбалык Жумалиева и Айдана Жупуева.

От парламента Абдыжапар Бекматов (фракция «Бир Бол»), Искендер Гайыпкулов («Ата Мекен»), Акылбек Эшимов («Кыргызстан»), Тынчтыкбек Шайназаров («Онугуу-Прогресс»), Узарбек Жылкыбаев (СПДК), Кайрат Маматов («Республика»).