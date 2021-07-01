Депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Фото Рыскелди Момбекова. Повестка на допрос

Уточняется, что сегодня в 15.00 нардепу нужно прийти на допрос в качестве свидетеля. По какому делу его вызвали, депутат не знает. Однако предполагает, что это связано с делом «Кумтора».

Ранее нардепа уже вызывали на допрос в ГКНБ по делу «Кумтора».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.