Дело «Кумтора». Депутата Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в ГКНБ

Депутата парламента Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, накануне ему позвонил человек, представившийся сотрудником ГКНБ, и вызвал на допрос. Депутат попросил прислать повестку, но сотрудник спецслужб не знает, где тот живет.

«Он спросил у меня местожительство, чтобы вручить повестку. Я уточнил, по какому делу меня вызывают. Сотрудник ответил, что по «Кумтору». Какое я имею отношение к этому делу? Я не был депутатом пятого созыва, не был членом правительства, на госслужбе не работал. Сегодня с утра жду официальную повестку, но сотрудники ГКНБ, видимо, еще не доехали до меня», — сказал Рыскелди Момбеков.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутатов парламента Торобая Зулпукарова и Асылбека Жээнбекова водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.