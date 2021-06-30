19:38
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека Тайырбеку Сарпашеву изменена мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте по теме
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ

Решение принято вчера. Бывшему чиновнику ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199466/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». В чем обвиняют экс-чиновников и депутатов
Жалоба адвоката Бабанова на госСМИ. Телеканалы отказались исполнить требования
Договоры остаются в силе. С поставщиками «Кумтора» встретился Тенгиз Болтурук
Ситуация на «Кумторе». Омурбека Текебаева допросили в ГКНБ
Ситуация на «Кумторе». Дипломаты иностранных государств посетили рудник
Дело «Кумтора». Асылбек Жээнбеков считает свой арест политической борьбой
Инвесторы не смогут работать в непредсказуемости. Посол Великобритании о Кумторе
«Кумтор» подвел итоги первого месяца работы после введения внешнего управления
Дело «Кумтора». Адвокаты Торобая Зулпукарова назвали, кого следует арестовать
Послы иностранных государств в Кыргызстане отправились на «Кумтор»
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Бизнес
Итоги акции от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo;: кто выиграл более 1&nbsp;500&nbsp;000&nbsp;баллов? Итоги акции от «Газпромнефть»: кто выиграл более 1 500 000 баллов?
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
30 июня, среда
19:37
Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчанина Автомат, гранаты и взрывчатку нашли в гараже бишкекчани...
19:29
МИД Кыргызстана запустил официальный сайт для мигрантов
19:20
Парламент ушел на каникулы. В июле созовут внеочередное заседание
19:17
Парламент утвердил новый состав Центральной избирательной комиссии
19:10
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде