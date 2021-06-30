Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева отпустили под подписку о невыезде

Постановлением Первомайского районного суда Бишкека Тайырбеку Сарпашеву изменена мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте по теме Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ

Решение принято вчера. Бывшему чиновнику ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до окончания досудебного производства.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.