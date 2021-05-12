Китай предоставит Кыргызстану вакцины от COVID-19 и грант в $54 миллиона

Фото МИД. Руслан Казакбаев и Ван И подписывают Программу сотрудничества

11 мая в городе Сиане (Китай) состоялись двусторонние переговоры главы МИД Руслана Казакбаева с членом государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, на встрече главы министерств обсудили широкий круг вопросов кыргызско-китайского сотрудничества.

«Большое внимание уделено дальнейшему расширению экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай, оптимизации деятельности КПП «Торугарт» и «Иркештам», увеличению товарооборота, реализации грантовых проектов в Кыргызстане, строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, урегулированию государственного долга КР перед КНР, привлечению целевых китайских инвестиций в экономику Кыргызстана, продвижению совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министр Ван И высоко оценил усилия Кыргызстана по мирному решению конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Руслан Казакбаев выразил признательность руководству КНР за получение китайских вакцин на безвозмездной основе в количестве 150 тысяч доз, иной помощи для борьбы с COVID-19 в Кыргызстане.

Во время переговоров министр Ван И информировал о решении китайской стороны:

предоставить КР в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе вторую партию китайских вакцин в количестве 150 тысяч доз;

выделить грант для поддержки экономики КР в сумме 350 миллионов юаней (около $54 миллионов);

не начислять дополнительную оплату за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу КР перед КНР;

направить в Кыргызстан китайских специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, которые были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19;

рассмотреть вопрос оказания продовольственной помощи стране.

Помимо этого, глава МИД КНР выразил заинтересованность китайской стороны в увеличении объема экспорта экологически чистой сельхозпродукции из Кыргызстана в Китай, дополнительно включив в данный перечень картофель, фасоль, рапс и виноград.

Стороны также договорились предпринять дальнейшие усилия по оптимизации работы КПП «Торугарт» и «Иркештам» в целях увеличения их пропускной способности.

По итогам переговоров подписана Программа сотрудничества между двумя внешнеполитическими ведомствами на 2022-2023 годы.