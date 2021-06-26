COVID-19. Вакцину Sinopharm доставят в Кыргызстан в ближайшее время

Заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь вопросы приобретения вакцины. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух государств по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что 150 тысяч доз вакцины Sinopharm, предоставленных китайской стороной на безвозмездной основе, в ближайшее время будут доставлены в республику.

«Просим вас оказать содействие в приобретении кыргызской стороной китайской вакцины. Выражаем надежду на скорейшее решение этих вопросов», — сказала Жылдыз Бакашова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь заверила кыргызскую сторону в оказании помощи в решении озвученных вопросов.