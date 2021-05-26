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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Вопрос о доставке вакцины Sinopharm решен

Вопрос о доставке второй партии вакцины Sinopharm решен. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, ожидается сообщение от КНР, из какого города забирать 150 тысяч доз препарата.

«Если сегодня скажут, то завтра-послезавтра поступит в КР. Российский «Спутник V» должен поступить до конца мая — всего 80 тысяч доз первого и второго компонентов (по 40 тысяч каждый)», — сказал Улук-Бек Бектурганов.

Он заметил, что эти вакцины граждане будут получать бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» можно будет получить на платной основе.

Что касается поставки вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX, точных дат в Миндраве пока не называют. Ожидается в конце мая — начале июня.

Отметим, что в Бишкеке завершили вакцинацию первой дозой. В регионах первый компонент также заканчивается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195213/
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