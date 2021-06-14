Вторую партию вакцины Sinopharm теперь обещают поставить в КР до 20 июня

Вторая партия китайской вакцины Sinopharm поступит в Кыргызстан до 20 июня. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По ее словам, на этой неделе ожидается 150 тысяч доз.

Ранее возникли проблемы с доставкой из-за отсутствия рейсов. Позже чиновники заявили, что вопрос решен.

Даты поставок вакцин «Спутник V» и AstraZeneca не уточняются.

Отметим, что в Кыргызстане, по данным Минздравсоцразвития на 11 июня, вакцинировано всего около 90 тысяч человек, в том числе более 52 тысяч — второй дозой.