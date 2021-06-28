Он навредит гражданам. Комитет ЖК принял закон Гульшат Асылбаевой о фейках

Принятие закона о защите от недостоверной и ложной информации не приведет к цензуре или ограничению свободы слова, СМИ. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша заявила депутат Гульшат Асылбаева.

Инициатор законопроекта отметила, что главная задача документа — защитить право человека получать достоверную информацию. «Никто не застрахован от ложной информации, от дискредитации. Мы должны понимать, что права человека это то, чем наделен каждый. Основная концепция изначально направлена на защиту прав. Он не ограничивает свободу слова и СМИ. Заявления граждан будут рассматриваться уполномоченным органом», — отметила она.

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Однако депутат Дастан Бекешев возразил, что и сегодня нет никаких преград в привлечении к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию. «Проблема есть в исполнении судебных решений», — сказал он. Депутат отметил, что в выработанном проекте есть три «подводных камня». «Во-первых, это компетенция сотрудников госоргана, смогут ли они рассматривать эти вопросы. Второе — вы говорите, что дополнительных средств не потребуется, но если заявлений будет много, штат придется расширять. В-третьих, сегодня суд выносит решение, является ли информация порочащей честь и достоинство. А если это будет делать госорган, то проигравшая сторона будет судиться с госорганом», — отметил он.

Дастан Бекешев добавил, что данный законопроект может быть использован против неугодных лиц. «Мы же прекрасно понимаем, какие могут быть решения и в отношении кого. Тех, кто активен, кто выступает против», — сказал он.

Депутат добавил также, что ранее Минкультуры заявило, что не согласно с проектом. «Но в итоге подписали согласительное решение, обманули СМИ. Я считаю, этот закон сильно навредит обычным гражданам», — добавил он.

Глава комитета Гулькан Молдобекова отметила, что депутаты не могут вносить никаких изменений в согласованный вариант. В итоге комитет принял его.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».