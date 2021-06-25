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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокаты Торобая Зулпукарова назвали, кого следует арестовать

Депутату парламента Торобаю Зулпукарову предъявляют обвинения в том, что он в 2012 году кого-то склонил к принятию решения по постановлению парламента, связанному с «Кумтором». Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, при этом следствие не указывает, кого депутат склонял к принятию решения.

«Действиями нашего подзащитного не нанесен никакой материальный ущерб государству. Речь идет о постановлении Жогорку Кенеша 2012 года. Тогда в парламенте рассматривалось несколько постановлений по проекту «Кумтор». Фракция «Ата Мекен» предложила свой проект, где просила национализировать месторождение. Остальные были согласны, в том числе и Торобай Зулпукаров. Второй проект постановления, который вынесла депутатская комиссия во главе с Садыром Жапаровым. Имеется и третий проект, инициированный другими нардепами. Все три документа идентичны, есть только небольшая разница. В одном проекте указаны фамилии, кого нужно назначить на должности в ЗАО «Кумтор», в другом не было идентификации, но суть их одинакова», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

По мнению юриста, нужно сажать и тех депутатов, кто склонился к определенному решению по «Кумтору».

«Получается, что тот, кто склонил, сидит, а другие — нет. Мы должны знать имена тех, кого склонили. Каждый депутат самостоятелен в принятии решений. Один депутат не может в чем-то переубедить другого, если он не является лидером фракции или спикером. Получается, что Торобая Зулпукарова задержали за процедурные моменты. Если мы хотим, чтобы все было по справедливости, надо сажать депутатов, кто был в парламенте в 2003, 2009 и 2017 годах», — добавила Таалайгуль Токтакунова.

Адвокат Асылбек Кочкоров отметил, что постановлением Жогорку Кенеша от 2012 года Генпрокуратуре поручено провести расследование фактов правонарушений по проекту «Кумтор», отраженных в отчете депутатской комиссии и представить по ним юридическую оценку, изучить все заключенные соглашения и другие документы о сотрудничестве.

«Почему за решение Жогорку Кенеша заключают под стражу только двух-трех депутатов? Парламентарий не может быть привлечен к ответственности за высказанное мнение, нардепы вольны предлагать свои постановления и варианты решения. Контроль за выполнением постановления был возложен на комитеты ЖК по аграрной политике, водным ресурсам и местному самоуправлению, а также по международным делам. Председателями были тогда Талант Узакбаев и Алмазбек Баатырбеков, но их отпустили», — сказал Асылбек Кочкоров.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198896/
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