Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов 11 стран

Садыр Жапаров сегодня принял верительные грамоты от послов Республики Корея, Кипра, Хорватии, Королевства Нидерландов, Саудовской Аравии, Дании, Объединенных Арабских Эмиратов, Народной Республики Бангладеш, Литовской, Финляндской и Французской Республик. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поздравил с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил уверенность в том, что их профессиональный опыт будет способствовать развитию отношений между странами.

Садыр Жапаров отметил заинтересованность Кыргызстана в дальнейшей активизации политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества с этими государствами.

Он готов поддержать инициативы послов, направленные на углубление и расширение двусторонних отношений, и призвал к эффективному взаимодействию, в том числе в сфере инвестиционного сотрудничества, активизации диалога между бизнес-кругами.

Президент предложил рассмотреть возможность создания совместных предприятий, по его словам, страна открыта для инвестиций и готова к обсуждению проектов, которые принесут взаимную выгоду.

Дипломаты отметили, что в своей работе особое внимание отведут реализации поставленных перед ними задач во благо народов государств.