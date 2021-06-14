Цифра дня. 610 тысяч 160 человек смогут проголосовать на повторных выборах

В предварительный список избирателей, которые проголосуют 11 июля на повторных выборах депутатов местных кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке, вошли 610 тысяч 160 человек.

Перечни уже вывешены на избирательных участках и госпортале www.tizme.gov.kg. Уточнить себя в списке и внести коррективы избиратель может до 2 июля включительно. До 8 июля гражданин, желающий участвовать в голосовании вне помещения, должен подать заявление в соответствующую УИК. Этот список будет составлен до 9 июля включительно.

20 июня ЦИК объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.