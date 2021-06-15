Повторные выборы. В Токмаке квартальная собирала паспорта и делала копии

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на мэра города Токмака, где 11 июля, как в Бишкеке и Оше, пройдут повторные выборы депутатов местного кенеша.

По словам автора, квартальная Т.А. по участку средней школы № 1 якобы была замечена в проведении агитационных действий, подкупе голосов в пользу мэра Данияра Амангелдиева. Последний является членом партии «Эмгек». Заявитель сообщил, что квартальная ходила по домам избирателей и собирала паспорта, обещая деньги взамен. В типографии «Колорит» с паспортов снимали копии.

Проверкой занимается следственная служба МВД,

В трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы в местные кенеши. ТИКи 20 июня объявят, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.