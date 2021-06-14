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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Для партий организуют теледебаты

Для партий, баллотирующихся в Бишкеке на повторных выборах, назначенных на 11 июля, организуют теледебаты. Об этом 24.kg рассказал глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, жеребьевка по распределению эфирного времени на каналах ОТРК и «ЭлТР» пройдет после завершения регистрации списков кандидатов, то есть после 20 июня. Политорганизации, участвующие в гонке в Оше, также будут дебатировать в эфире ОТРК и «ЭлТР». Политобъединения, борющиеся за мандаты в Токмаке, могут воспользоваться услугами регионального телеканала.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий, в Оше — 9 и в Токмаке — шесть.

20 июня комиссии объявляют, какие политорганизации зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197590/
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