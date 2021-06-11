Самат Ибраев передумал: Нацбанк не стоит ликвидировать

«Заявление о закрытии Национального банка Кыргызстана было эмоциональным обращением», — заявил на сегодняшней пресс-конференции депутат Самат Ибраев.

По его словам, главный банк страны не выполняет своих функций.

«Я ставлю Нацбанку два. Они не выполняют свои функции и задачи президента. Напомните, в прошлом году во время пандемии, что сделал Нацбанк? Ничего не сделал. Только дал отсрочки по кредитам, и все. Сколько Нацбанк потратил на интервенцию? Такую огромную сумму не тратили даже во время кризиса», — заявил Самат Ибраев.

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат заявил о необходимости упразднения Нацбанка и раскритиковал его руководство. В самом НБ КР ответили, что депутат Самат Ибраев вышел за пределы предоставленных законом полномочий, говоря об упразднении Нацбанка.