Дело «Кумтора». Динару Молдошеву отпустили под подписку о невыезде

Экс-депутату парламента и бывшему полномочному представителю правительства в Жогорку Кенеше Динаре Молдошевой вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что Динара Молдошева проходит подозреваемой по делу «Кумтора».
«Бывшая полномочный представитель правительства в ЖК Динара Молдошева отпущена под подписку о невыезде. Такое решение принято с учетом семейного положения и наличия несовершеннолетних детей», — сообщили в ГКНБ.
Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».
Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Сегодня под стражу заключены также экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и экс-первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.