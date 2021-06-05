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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Вопрос решен, жителей вернут в села. Камчыбек Ташиев о ситуации на границе

Вопрос на границе решен положительно, эвакуированных жителей вернут в села. Об этом журналистам сообщил глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

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По его словам, вчера переговоры с таджикской стороной прошли безрезультатно. Поэтому кыргызские власти приняли решение эвакуировать жителей нескольких сел Чон-Алайского района Ошской области в безопасные зоны.

«Со вчерашнего дня мы вели переговоры с главой госкомиссии Таджикистана по приграничным вопросам генерал-полковником Саймумином Ятимовым. Вчерашние переговоры были безрезультатными, поэтому мы вынуждены были эвакуировать жителей. Сегодняшняя встреча завершилась в 13.00 по бишкекскому времени. Могу сказать, вопрос решен положительно. Совместно мы приняли протокол, состоящий из 7-8 пунктов. В течение двух часов мы их обнародуем», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что издаст приказ по отводу кыргызких войск, а также возвращению эвакуированных жителей в свои дома.

«Мы не нарушали достигнутые договоренности и впредь будем действовать в рамках совместно принятых соглашений», — заключил глава ГКНБ Кыргызстана.

Напомним, таджикская сторона 4 июня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. Обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном варианте. Жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуировали в школу в селе Дароот-Коргон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196572/
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