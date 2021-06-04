Погранслужба Кыргызстана: Обстановка на границе относительно стабильная

Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области характеризуется как относительно стабильная.

Соответствующие должностные лица находятся на данном участке и принимают все меры по урегулированию обстановки. Подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном варианте.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.