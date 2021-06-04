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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В МЧС рассказали, где разместят эвакуированных

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев контролирует ситуацию в Чон-Алайском районе Ошской области и руководит эвакуацией местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

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Уточняется, что сегодня с 19.30 жители сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуируются в школу в селе Дароот-Коргон.

«Других местных жителей распределят в средней школе имени А.Мурзакулова, 44 ПТУ и центральной мечети. К эвакуации привлечены районные отделы МЧС, руководство Чон-Алайского района и комиссия гражданской обороны. Руководство Чон-Алайского районного управления МЧС занимается организацией переселения граждан. Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи», — сказали в министерстве.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. Обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная. Подразделения Погранслужбы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, несут службу в усиленном варианте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196517/
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