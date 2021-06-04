На кыргызско-таджикской границе очередное обострение

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как напряженная. Об этом сообщила Погранслужба ГКНБ.

Таджикская сторона сегодня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя в глубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.

«С таджикской стороны наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. Погранслужба ГКНБ принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта. Однако погранпредставители РТ не отвечают на телефонные звонки. Подразделения Погранслужбы КР, дислоцированные на кыргызско-таджикском участке границы, перешли на усиленный вариант несения службы», — сообщили в Погранслужбе.