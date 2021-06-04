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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Адвокаты подали апелляцию на арест Асылбека Жээнбекова

Защита бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова подала апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на постановление следственного судьи Первомайского районного суда. Об этом 24.kg сообщил адвокат Давран Касымов.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и в отношении действующего депутата ЖК Асылбека Жээнбекова была применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 31 июля 2021 года.

Защита считает, что решение принято с грубыми нарушениями норм действующей Конституции и уголовно-процессуального законодательства.

По словам Даврана Касымова, адвокаты просят отменить постановление суда о применении к подозреваемому Асылбеку Жээнбекову меры пресечения в виде заключения под стражу и применить в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

«Как известно, по новой Конституции привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления», — напомнил юрист.

Он заявил, что оснований скрыться от органов следствия, тем более воспрепятствовать следствию у подзащитного нет.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Уходящая неделя ознаменовалась громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай ЗулпукаровИсхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196493/
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