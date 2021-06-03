Судья, оправдавший Садыра Жапарова, возглавил отдел в администрации президента

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Замирбек Базарбеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, теперь Замирбек Базарбеков — судья Верховного суда. Вчера депутаты парламента одобрили его кандидатуру. Он бывший адвокат Садыра Жапарова.

Другим указом президента Медербек Сатыев назначен заведующим этим отделом. Он известен тем, что в 2013-м был в составе коллегии по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов пятого созыва Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.