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Власть

Судья, оправдавший Садыра Жапарова, возглавил отдел в администрации президента

Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Замирбек Базарбеков освобожден от занимаемой должности заведующего отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, теперь Замирбек Базарбеков — судья Верховного суда. Вчера депутаты парламента одобрили его кандидатуру. Он бывший адвокат Садыра Жапарова.

Другим указом президента Медербек Сатыев назначен заведующим этим отделом. Он известен тем, что в 2013-м был в составе коллегии по уголовным делам Бишкекского горсуда, оправдавшей тогдашних депутатов пятого созыва Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196342/
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