Совершенствование УК КР. Проекты кодексов поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня

В Бишкеке завершилась презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

Генпрокурор Курманкул Зулушев отметил, что все предложения участников круглого стола учтут, а все кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня.

«До того как кодексы поступят в комитет, будут еще дополнения и изменения. После их вынесут на парламентские слушания, там также будут обсуждения. С сегодняшнего дня вплоть до слушаний в Жогорку Кенеше у всех по-прежнему есть возможность внести свои предложения», — сказал он.

Напомним, что сегодня в столице весь день проходили обсуждения проектов новых кодексов. Эксперты, юристы и гражданское общество внесли свои предложения и высказали мнения. В частности, юрист Сания Токтогазиева считает, что при проведении нынешней реформы кодексов прокуратура не исполняет свою прямую обязанность как гарант верховенства права.