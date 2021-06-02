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Власть

Совершенствование УК КР. Эксперт обеспокоен возможным давлением на чиновников

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Эксперт по административному праву, исполнительному производству и адвокатуре Виктор Кесслер отметил, что аресту нет места в законодательстве о правонарушениях.

«Арест, с моей точки зрения, это лишение свободы без необходимых процессуальных гарантий. Следующее, что смущает — мелкое хулиганство. В отношении этого состава открываются двери для многих возможных злоупотреблений», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что состав статьи о невыполнении должностными лицами требований нормативно-правовых актов неконкретен.

«Совершение должностными лицами правонарушений влечет наложение штрафа или лишение должности на некоторое время. Теперь, получается, государственным служащим можно будет предъявить претензии по любому поводу. Госслужащий перешел на красный сигнал светофора, значит, он нарушил нормативно-правовой акт? Это в худшем случае может парализовать госслужбу», — заключил Виктор Кесслер.

Ранее правозащитник Толкун Тилекова попросила тщательно изучать каждую норму уголовного законодательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196156/
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