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Власть

Совершенствование уголовного законодательства беспокоит Наталью Никитенко

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко подчеркнула, что полномочия Генеральной прокуратуры усилили новой Конституцией.

«Изменение кодексов прописывает лишь определенные основы в соответствии с уже принятой Конституцией, где у прокуратуры появляется функция следствия. В действующих кодексах это не предусмотрено. По вопросу подготовки новых кодексов есть некоторые претензии и требования. Общество должно внимательно следить за тем, что происходит. Поскольку Уголовный кодекс может коснуться каждого гражданина. Есть нормы, которые, на мой взгляд, ухудшают подходы к гуманизации, прозрачности и защите прав человека», — сказала она.

Нардеп также отметила, что ее беспокоит введение ареста. Доследственная проверка, по ее словам, это некая серая зона, в течение которой с человеком может происходить все, что угодно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196076/
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