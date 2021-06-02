Совершенствование уголовного законодательства беспокоит Наталью Никитенко

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко подчеркнула, что полномочия Генеральной прокуратуры усилили новой Конституцией.

«Изменение кодексов прописывает лишь определенные основы в соответствии с уже принятой Конституцией, где у прокуратуры появляется функция следствия. В действующих кодексах это не предусмотрено. По вопросу подготовки новых кодексов есть некоторые претензии и требования. Общество должно внимательно следить за тем, что происходит. Поскольку Уголовный кодекс может коснуться каждого гражданина. Есть нормы, которые, на мой взгляд, ухудшают подходы к гуманизации, прозрачности и защите прав человека», — сказала она.

Нардеп также отметила, что ее беспокоит введение ареста. Доследственная проверка, по ее словам, это некая серая зона, в течение которой с человеком может происходить все, что угодно.