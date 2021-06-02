Совершенствование УК КР. Правозащитники требуют убрать норму примирения сторон

В Бишкеке проходит презентация проектов Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о правонарушениях.

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Правозащитник Толкун Тилекова попросила тщательно изучать каждую норму уголовного законодательства.

«Мы поражены, какими быстрыми темпами и без глубокого анализа принимаются изменения. Как известно, на практике многие дела по насилию в отношении женщин прекращают. Насильников становится все больше. Мы предлагаем вернуть норму публичного обвинения, чтобы сохранить возможность всем заявлять о преступлениях. Нужно также исключить норму примирения сторон», — отметила она.

Старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за использованием законов Нурдин Алымкулов подчеркнул, что раньше невозможно было задержать человека по статье 75 «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

«Человек отделывался либо штрафом, либо общественными работами. После внесения изменений депутатами Жогорку Кенеша лицо можно задержать на 48 часов. Теперь по новому проекту кодекса мы предусмотрели ответственность подозреваемого в семейном насилии сначала до пяти суток. За неисполнение охранного ордера также до пяти суток», — заключил прокурор.