Дело «Кумтора». Задержание Омурбека Бабанова признано обоснованным

Задержание экс-премьер-министра Омурбека Бабанова признано законным и обоснованным. Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Отметим, что мера пресечения бывшему главе кабмина рассматривалась отдельно от еще двух подозреваемых — бывших депутатов парламента. Следствие просит заключить Бабанова под стражу на два месяца.

Председательствующим на процессе является судья Чынгызбек Бердимуратов.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.