Повторные выборы в трех городах. Текст бюллетеня утвердят до 28 июня

В Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы. ЦИК утвердила календарный план.

Согласно ему, текст избирательных бюллетеней Центризбирком утвердит до 28 июня. Они должны быть изготовлены до 3 июля и до 8 июля доставлены на участки.

Уточняется, что партии, которым до того, как бюллетени будут отпечатаны, откажут в регистрации или они сами передумают участвовать в гонке, смогут получить обратно свой избирательный залог. В Бишкеке и Оше политорганизации должны внести 50 тысяч сомов, в Токмаке — 20 тысяч.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня, 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. 21 июня начинается агитация. Она продлится до 8.00 10 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.