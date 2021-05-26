ЦИК назначила выборы мэра в четырех городах на 11 июня

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов назначила выборы мэра в четырех городах.

По данным Центризбиркома, это Нарын, Ноокат, Майлуу-Суу и Кок-Жангак. Местные кенеши изберут градоначальника 11 июня. 7 июня выборы мэра пройдут в Баткене, Джалал-Абаде, Сулюкте, Балыкчи, Кызыл-Кие, Исфане, Айдаркене, Кадамджае, Кербене, Шопокове, Кайынды, Кемине, Орловке, Караколе, Таласе, Узгене и Чолпон-Ате.

В ЦИК напоминают, в мэры может баллотироваться кандидат, не имеющий судимости, со стажем работы в госорганах и дипломом о высшем образовании. Кроме того, претендент на место главы городского муниципалитета должен подтвердить свои знания госязыка, пройдя «Кыргызтест».

Выборы мэра проводятся территориальной избирательной комиссией в течение 20 календарных дней со дня их назначения.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Дата повторного голосования еще не назначена. Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.