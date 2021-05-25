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Власть

Он клевещет. Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков и его брат Асылбек подали в суд иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Ответчиком является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.

Как сообщили 24.kg юристы, истцы обратились в Аламединский районный суд. Сумма иска — 1 миллион сомов. Они просят признать информацию Мелиса Аспекова недостоверной.

По данным адвокатов истцов, если суд признает ответчика виновным, то указанную сумму заявители перечислят одному из детских домов.

«Скандально известный Мелис Аспеков, подозреваемый в мошенничестве, посредством социальных сетей распространил заявление о том, что якобы Жээнбековы профинансировали предвыборную кампанию Садыра Жапарова. Любому здравомыслящему человеку, ознакомившись со скандальной биографией Аспекова, станет ясно, что это является попыткой человека, который дискредитировал себя мошенническими, преступными действиями и в скором времени предстанет перед судом, отвлечь внимание общественности от своей персоны», — ранее заявил адвокат Сооронбая Жээнбекова Асылбек Кочкоров.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/195175/
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