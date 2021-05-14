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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат Сооронбая Жээнбекова намерен подать в суд на Мелиса Аспекова. За клевету

Адвокат экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек Кочкоров прокомментировал скандальное заявление активиста Мелиса Аспекова о финансировании избирательной кампании кандидата на пост главы государства Садыра Жапарова.

«Скандально известный Мелис Аспеков, подозреваемый в мошенничестве, посредством социальных сетей распространил заявление о том, что якобы Жээнбековы профинансировали предвыборную кампанию Садыра Жапарова. Любому здравомыслящему человеку, ознакомившись со скандальной биографией Аспекова, станет ясно, что это является попыткой человека, который дискредитировал себя мошенническими, преступными действиями и в скором времени предстанет перед судом, отвлечь внимание общественности от своей персоны», — сказал Асылбек Кочкоров.

По его словам, Мелис Аспеков для этого выбрал простой и привычный для себя путь — клевету и навет, ложные заявления.

Данное заявление Аспекова — это наглая ложь, и мы намерены подать в суд на него за клевету.

Адвокат Сооронбая Жээнбекова

Напомним, обвиняемый в вымогательстве взятки Мелис Аспеков заявил, что перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Он распространил копии расписок членов штаба, которые якобы получили от него крупные суммы за работу.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Это уголовное дело уже передано в суд.

Ссылка: https://24.kg/vlast/193964/
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