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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы

Перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Об этом заявил Мелис Аспеков в письме, которое передал из СИЗО ГКНБ, где он содержится под арестом по обвинению в вымогательстве взятки.
 
По его словам, после октябрьских событий 2020 года он начал требовать у Садыра Жапарова выполнения данных обещаний.
 
«Я требовал денонсации соглашения по «Кумтору», национализации 50 процентов акций компании, разрабатывающей месторождение Джеруй, принятия закона о люстрации, борьбу с коррупцией, особенно в энергетическом секторе и Государственной таможенной службе, поставить точку в деле с авиакатастрофой в Дача СУ, привлечь к ответственности Жээнбековых. Садыр Жапаров обещал, что все будет выполнено после выборов и предложил мне возглавить предвыборный штаб по Чуйской области», — утверждает Мелис Аспеков.
По словам арестованного активиста, на предвыборную кампанию штабу по Чуйской области выделили $1 миллион.
 
«Жапаров сказал, что ему нужен доверенный человек, чтобы проконтролировал расходы штаба. Он отметил, что, если не выиграет гонку, его посадят, поэтому надо выиграть в первом туре. Во время агитации Садыр Жапаров лично мне в руки, поделив на три части, передал $1 миллион. В доказательство своих слов я публикую копии паспортов и расписки о получении денег координаторами районов», — пишет Мелис Аспеков.
 
Он отмечает, что $1 миллион наличными это только часть расходов.
 
«Мы получали ГСМ тоннами. Работали с общественными организациями, движениями, диаспорами, молодыми лидерами. Ни один из них не сотрудничает бесплатно. Я думал, что за предвыборные расходы будут оплачены налоги. Но республиканский штаб Жапарова открыто заявил только о 40 миллионах сомов, потраченных на агитацию. Я об этом спросил у Садыра, если все будет открыто, то народ спросит, откуда у нас деньги, и просто схавают нас, — рассказывает Мелис Аспеков. — Он открыто сказал, что получил $10 миллионов от Жээнбековых. На каждую область потратили по $1 миллиону, только в Иссык-Кульской потратили 2 миллиона. Городам Бишкеку и Ошу еще по 1 миллиону», — утверждает Мелис Аспеков.
 
Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест.
 
Это уголовное дело уже передано в суд. Пока неизвестно, когда начнется первое заседание. Понятно, что Мелис Аспеков пошел ва-банк, заявляя о нарушениях во время избирательной кампании кандидатом в президенты Садыром Жапаровым и его командой. Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек пока не комментирует столь серьезные обвинения бывшего соратника Садыра Жапарова. Очевидно, что их будут опровергать.
 
Стоит отметить, что, будучи членом ближнего круга Садыра Жапарова, сам Мелис Аспеков до ареста ни разу не озвучивал публично требования, о которых он пишет в своем письме из СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193919/
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