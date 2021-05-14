Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы

Перед внеочередными президентскими выборами Садыр Жапаров получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Об этом заявил Мелис Аспеков в письме, которое передал из СИЗО ГКНБ, где он содержится под арестом по обвинению в вымогательстве взятки.

По его словам, после октябрьских событий 2020 года он начал требовать у Садыра Жапарова выполнения данных обещаний.

«Я требовал денонсации соглашения по «Кумтору», национализации 50 процентов акций компании, разрабатывающей месторождение Джеруй, принятия закона о люстрации, борьбу с коррупцией, особенно в энергетическом секторе и Государственной таможенной службе, поставить точку в деле с авиакатастрофой в Дача СУ, привлечь к ответственности Жээнбековых. Садыр Жапаров обещал, что все будет выполнено после выборов и предложил мне возглавить предвыборный штаб по Чуйской области», — утверждает Мелис Аспеков.

По словам арестованного активиста, на предвыборную кампанию штабу по Чуйской области выделили $1 миллион.