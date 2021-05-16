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Власть

Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление

Европейский банк реконструкции и развития сделал заявление по ситуации вокруг месторождения Кумтор.

Отмечается, что в международном финансовом институте глубоко обеспокоены тем, что парламент Кыргызстана завтра, 17 мая, может принять решение о начале процесса государственного поглощения компании «Кумтор Голд Компани».

«Мы считаем, что любое такое решение поставит под сомнение приверженность Кыргызской Республики выполнению своих обязательств перед международными партнерами и иностранными инвесторами. Это ставит под угрозу восстановление экономики страны и ее репутацию безопасного места для работы инвесторов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ЕБРР будет работать со своими акционерами, другими международными финансовыми учреждениями, а также с иностранными и отечественными деловыми кругами, чтобы привлечь внимание к негативным последствиям такого курса действий и смягчить его влияние.

ЕБРР стремится работать с правительством Кыргызстана над улучшением делового климата и инвестированием, чтобы изменить жизнь людей к лучшему.

Ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых «Кумтор Голд Компани» (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности компании, включая банковские счета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194128/
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