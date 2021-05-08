Беспрецедентное решение: Суд оштрафовал «Кумтор» на более чем 261 миллиард сомов

Компания «Кумтор» решением суда оштрафована на 261,7 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках. Беспрецедентное решение вчера вынесла судья Октябрьского районного суда Бишкека Альбина Джээнбекова.

Суд рассмотрел гражданский иск Айбека Сарыбаева, Наристе Калчаева, Абласа Жээнбекова, Кемелбека Кутманова к ЗАО «Кумтор голд компани» и признал действия по складированию отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане незаконными.

На судебном заседании вынесено решение о взыскании с «Кумтор Голд Компани» в пользу государства 261 миллиарда 719 миллионов 674 тысяч сомов. Суд также постановил взыскать пошлину в размере 1 миллиарда 308 миллионов 653 тысяч сомов.

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Стоит отметить, что 6 мая депутаты внесли поправки в Закон «Об акционерных обществах» и Уголовный кодекс. Суть изменений сводится к одному — «в случае возникновения угрозы жизни и экологии вводится внешнее управление на три месяца». Законопроект выставили на общественное обсуждение только 30 апреля, но уже 6 мая документ приняли сразу в трех чтениях.

Инициатор поправок депутат Акылбек Жапаров заявил в парламенте, что компания уже нанесла ущерб в $3,2 миллиарда. Эта сумма, очевидно, не случайно совпала с суммой иска, который подали четыре активиста. Один из истцов — сын председателя Государственного комитета по экологии и климату Динары Кутмановой, а еще и члена госкомиссии по «Кумтору».

На фоне судебного решения акции «Центерры», которыми владеет в том числе и Кыргызстан, уже рухнули.