Centerra Gold прокомментировала события, связанные с рудником «Кумтор»

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Как отмечается в заявлении, компания приняла во внимание принятие парламентом Кыргызстана закона, который позволит правительству республики ввести «внешнее управление» в компаниях, работающих на основе концессионных соглашений. Законопроект предложен, прошел три чтения и принят парламентом в течение одного дня и будет передан президенту на подпись. Автор законопроекта Акылбек Жапаров отмечает, что месторождение Кумтор является единственным проектом в республике, действующим в рамках концессионного соглашения.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых Kumtor Gold Company (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.

Centerra Gold Inc. отмечает, что Акылбек Жапаров является председателем государственной комиссии, которая сформирована в феврале 2021 года для проверки деятельности рудника «Кумтор» и, как ожидается, представит свои выводы в ближайшее время.

Компании также известно о других законопроектах и ​​постановлениях, которые стремятся подорвать пересмотренные соглашения по проекту «Кумтор» от 2009 года, налоговый и фискальные режимы, в соответствии с которыми рудник работает с 2009 года.

В марте 2021 года частные лица подали гражданский иск против КГК с просьбой признать прежнюю практику по размещению пустой породы на ледниках незаконной. На этой неделе заявители изменили требование о компенсации экологического ущерба на сумму более $3 миллиардов в пользу Кыргызской Республики.

Компания отмечает, что один из истцов, господин Кутманов, является сыном Динары Кутмановой, директора Государственного комитета по экологии и климату.

Centerra Gold Inc. также сообщила о получении результатов налоговых проверок и повторных проверок, проведенных Государственной налоговой службой с 2015 по 2020 налоговые годы. Результаты проверок еще анализируются КГК, однако, как удалось выяснить, по их результатам с компании причитается взыскание дополнительных налогов в размере свыше $170 миллионов.

Как компания неоднократно отмечала, пересмотренные соглашения по проекту от 2009 года обеспечивают прочную основу для деятельности «Кумтора» и одобрены парламентом Кыргызстана и Конституционным судом в 2009 году. Данные соглашения подтверждены правительством в 2017 году при вступлении в Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и привлечении инвестиций, которое вступило в силу в 2019 году.

В своей деятельности КГК всегда строго соблюдала данные соглашения и применяемые законы.

Кроме того, Стратегическое соглашение предусматривало освобождение Centerra Gold Inc. и Kumtor Gold Company от всех неурегулированных на данный момент претензий, включая возмещение ущерба, который якобы нанесен окружающей среде из-за хранения производственных отходов на ледниках.

Таким образом, компания твердо убеждена, что претензии, выдвинутые Государственной налоговой службой и индивидуальными заявителями, полностью необоснованны, и что новые и упомянутые выше законопроекты при их реализации явно нарушат пересмотренные проектные соглашения от 2009 года.

Экологические показатели рудника «Кумтор» соответствуют международным стандартам, включая стандарты Европейского банка реконструкции и развития, и неоднократно проверялись, в том числе собственным консультантом правительства Кыргызстана по вопросам окружающей среды AMEC Foster Wheeler.

Отчеты AMEC подтверждают, что рудник «Кумтор» эксплуатируется в соответствии с ведущей международной практикой и все его рекомендации полностью выполнены компанией. Кроме того, с точки зрения безопасности рудник «Кумтор» добился знаменательного показателя — он отработал полный год без единой травмы с временной потерей трудоспособности.

Тесный и конструктивный диалог с властями Кыргызстана принес положительные результаты в течение почти 30 лет работы рудника «Кумтор». Centerra Gold Inc. по-прежнему привержена продолжению сотрудничества c властями республики для решения любых нерешенных вопросов в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года, которые предусматривают разрешение всех споров в международном арбитраже в случае необходимости.