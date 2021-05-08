Centerra Gold прокомментировала события, связанные с рудником «Кумтор»

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.
Как отмечается в заявлении, компания приняла во внимание принятие парламентом Кыргызстана закона, который позволит правительству республики ввести «внешнее управление» в компаниях, работающих на основе концессионных соглашений. Законопроект предложен, прошел три чтения и принят парламентом в течение одного дня и будет передан президенту на подпись. Автор законопроекта Акылбек Жапаров отмечает, что месторождение Кумтор является единственным проектом в республике, действующим в рамках концессионного соглашения.
Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых Kumtor Gold Company (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.
Centerra Gold Inc. отмечает, что Акылбек Жапаров является председателем государственной комиссии, которая сформирована в феврале 2021 года для проверки деятельности рудника «Кумтор» и, как ожидается, представит свои выводы в ближайшее время.
Компании также известно о других законопроектах и постановлениях, которые стремятся подорвать пересмотренные соглашения по проекту «Кумтор» от 2009 года, налоговый и фискальные режимы, в соответствии с которыми рудник работает с 2009 года.
В марте 2021 года частные лица подали гражданский иск против КГК с просьбой признать прежнюю практику по размещению пустой породы на ледниках незаконной. На этой неделе заявители изменили требование о компенсации экологического ущерба на сумму более $3 миллиардов в пользу Кыргызской Республики.
Компания отмечает, что один из истцов, господин Кутманов, является сыном Динары Кутмановой, директора Государственного комитета по экологии и климату.
Centerra Gold Inc. также сообщила о получении результатов налоговых проверок и повторных проверок, проведенных Государственной налоговой службой с 2015 по 2020 налоговые годы. Результаты проверок еще анализируются КГК, однако, как удалось выяснить, по их результатам с компании причитается взыскание дополнительных налогов в размере свыше $170 миллионов.
Как компания неоднократно отмечала, пересмотренные соглашения по проекту от 2009 года обеспечивают прочную основу для деятельности «Кумтора» и одобрены парламентом Кыргызстана и Конституционным судом в 2009 году. Данные соглашения подтверждены правительством в 2017 году при вступлении в Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и привлечении инвестиций, которое вступило в силу в 2019 году.
В своей деятельности КГК всегда строго соблюдала данные соглашения и применяемые законы.
Кроме того, Стратегическое соглашение предусматривало освобождение Centerra Gold Inc. и Kumtor Gold Company от всех неурегулированных на данный момент претензий, включая возмещение ущерба, который якобы нанесен окружающей среде из-за хранения производственных отходов на ледниках.
Таким образом, компания твердо убеждена, что претензии, выдвинутые Государственной налоговой службой и индивидуальными заявителями, полностью необоснованны, и что новые и упомянутые выше законопроекты при их реализации явно нарушат пересмотренные проектные соглашения от 2009 года.
Экологические показатели рудника «Кумтор» соответствуют международным стандартам, включая стандарты Европейского банка реконструкции и развития, и неоднократно проверялись, в том числе собственным консультантом правительства Кыргызстана по вопросам окружающей среды AMEC Foster Wheeler.
Отчеты AMEC подтверждают, что рудник «Кумтор» эксплуатируется в соответствии с ведущей международной практикой и все его рекомендации полностью выполнены компанией. Кроме того, с точки зрения безопасности рудник «Кумтор» добился знаменательного показателя — он отработал полный год без единой травмы с временной потерей трудоспособности.
Тесный и конструктивный диалог с властями Кыргызстана принес положительные результаты в течение почти 30 лет работы рудника «Кумтор». Centerra Gold Inc. по-прежнему привержена продолжению сотрудничества c властями республики для решения любых нерешенных вопросов в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года, которые предусматривают разрешение всех споров в международном арбитраже в случае необходимости.
Однако нельзя гарантировать, что какие-либо из текущих или будущих судебных исков со стороны Государственной налоговой службы или индивидуальных заявителей, споры относительно применения действующих или будущих законов в отношении рудника «Кумтор», результаты проверки Государственной комиссией или любые другие будущие нормативные, гражданские или уголовные иски, затрагивающие Kumtor Gold Company или Centerra Gold Inc., могут быть урегулированы без существенного влияния на компанию.