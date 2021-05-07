«Кумтор» готовят к захвату? Что творится вокруг золотодобывающего проекта

Пока общественность отвлечена баткенской трагедией, депутаты Жогорку Кенеша продолжают стремительно принимать сомнительные законопроекты.

«Кошка» Жапарова выдает результат

6 мая депутатский корпус внес поправки в Закон «Об акционерных обществах» и Уголовный кодекс. Суть изменений сводится к одному — «в случае возникновения угрозы жизни и экологии вводится внешнее управление на три месяца».

Автором очередного законотворческого чуда стал депутат Акылбек Жапаров, который по совместительству возглавляет государственную комиссию по проверке деятельности предприятия «Кумтор».

Акылбек Жапаров отметил, что изменения касаются только компаний, которые работают по концессионному договору. «У нас только одна компания работает по такому договору. Это компания «Кумтор», — уточнил он.

«Эта компания уже нанесла ущерб на $3,2 миллиарда, и погибли 19 человек. До сих пор угроза не устранена. Компания всегда деньгами закрывала уголовные дела», — говорит Акылбек Жапаров.

Интересно, что законопроект выставили на общественное обсуждение только 30 апреля. На это отводится месяц. Но уже 6 мая документ приняли сразу в трех чтениях.

Инициатор объяснил это тем, что ускорить принятие законопроекта попросил премьер-министр Улукбек Марипов.

Сомнительно, что и первый, и второй обладают столь серьезным авторитетом, чтобы так быстро продвинуть хоть какой-то законопроект через Жогорку Кенеш и получить сразу 98 голосов депутатов.

Кстати, при назначении Акылбека Жапарова главой госкомиссии президент Садыр Жапаров сделал интересное заявление: «Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». Поэтому неважно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты.

Против здравого смысла

Госкомиссия по «Кумтору» тоже очень вовремя завершила работу. Ее результаты обещают представить депутатам на следующей неделе. Скорее всего, на предприятии все будет плохо. Хотя нет — просто ужасно. О, а у нас же есть соответствующий закон.

Правда, не совсем понятно, что господин Жапаров подразумевает под внешним управлением. Ведь «Кумтором» и так управляют иностранные инвесторы.

«Поправки в закон об акционерных обществах, которыми предусматривается возможность введения внешнего управления, противоречат здравому смыслу», — заявил 24.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

«Нам нужно не допустить принятия подобных изменений. Ведь внешнее управление вводится тогда, когда у предприятия сложные времена, оно не справляется с проблемами. В этом случае внешний управляющий нужен, чтобы помочь компании», — отметил он.

Интересно, что каждый раз проблемы у «Кумтора» возникают только с властями. Хотя бы в этом у них есть какая-то преемственность.

Новый президент страны Садыр Жапаров заявил, что все изменится: «Бизнес должен верить в беспристрастность, справедливость и объективность судебной системы. В рамках планируемой судебной реформы будут усилена защита прав частной собственности и развиваться институт третейских судов».

Экологическое стечение обстоятельств

Помните цифру ущерба в $3,2 миллиарда, которую озвучил при принятии законопроекта Акылбек Жапаров? Она всплывает еще раз. В апреле на «Кумтор» подали в суд четыре экологических активиста. Сумма — $3,2 миллиарда. По странному стечению обстоятельств один из истцов — сын председателя государственного комитета по экологии и климату Динары Кутмановой, а еще и члена госкомиссии по Кумтору.

При подаче исков с возмещением ущерба в Кыргызстане платится государственная пошлина в размере 10 процентов. Откуда у активистов такая сумма?

Но здесь вновь появляется Улукбек Марипов. Он 3 мая 2021 года подписал постановление правительства № 177, внеся изменения в постановление правительства «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159.

«С исковых заявлений физических и юридических лиц о возмещении ущерба, причиненного негативным воздействием на окружающую среду, за нарушение природоохранного законодательства, нерациональное использование природных ресурсов взимается однократный размер расчетного показателя (100 сомов. — Прим. 24.kg)», — говорится в документе. Ранее иски об экологии вообще не фигурировали в данных постановлениях.

Правда, иски подавали на «Кумтор» в апреле, но суд почему-то не истребовал тогда уплаты государственной пошлины. А теперь как бы и вовсе все законно.

Вариант захвата рудника

Канадская «Центерра», как ни крути, находится в Кыргызстане в уязвимом положении. Митинговать за нее никто не выйдет. А вот за национализацию, вполне возможно, уже на следующей неделе. Правда, власти, судя по всему, обойдут это неприятное во всех отношениях слово — у нас «внешнее управление».

Есть вероятность, что на основе решения госкомиссии и с помощью нового закона, который наверняка президент подпишет в ближайшее время, «Кумтору» предъявят по полной. Может, обойдется без силового захвата. Но не факт.

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Что же будет делать с таким золотым активом государство? Для поддержания работы рудника ежедневно требуется около $1 миллиона. В бюджете таких денег явно нет. Кредит никто здравомыслящий под такой «золотой проект» нам не даст. Видимо, скоро появится «внешний управляющий».

Проблема еще и в том, что произведенное на руднике золото, если «Центерра» обратится в международный арбитраж, мы вряд ли сможем продавать на биржах. Значит, выкупать его придется либо «Кыргызалтыну», либо Национальному банку. У последнего запасов месяца на четыре хватит.

Вполне вероятно, авторов такого «золотого проекта» срок в три месяца, обозначенный в законопроекте, вполне устроит. Потом рудник вернут «Центерре». А может, и не вернут.

Складывается впечатление, что авторов «золотого проекта» не интересует дальнейшая судьба предприятия, которое дает больше 10 процентов ВВП страны и около 15 процентов всех налогов. Вряд ли они пекутся и об имидже республики, и о ее так называемом инвестиционном климате.

Есть и другой вариант

Но до подобного развития ситуации, которая отвернет от Кыргызстана любых инвесторов, нанесет серьезные репутационные потери, может и не дойти.

На «Кумтор» иски подали не только активисты, но и Налоговая служба. Она требует доплатить налоги и социальные отчисления в размере свыше $170 миллионов.

Пакет акций в «Центерре», который принадлежит Кыргызстану, на сегодня оценивается в $760 миллионов. Наверняка после всего происходящего он может подешеветь.

Вот тогда и последует альтернативное предложение — обменять этот пакет на рудник или создать совместное предприятие. Затратным производством кому-то же надо будет заниматься. В этом случае можно избежать международных судебных разбирательств. И не факт, что «Центерра» может серьезно задуматься о новых предложениях кыргызских партнеров.

Хотя все происходящее может быть и цепью случайных событий. Президент последнего слова не сказал. А с 5 мая вся ответственность за происходящее в стране на нем. Ну или на тех, кого он таковыми посчитает. Две фамилии уже озвучены.