Национализация «Кумтора». Парламент соберется на внеочередное заседание

Жогорку Кенеш соберется на внеочередное заседание 17 мая, сообщила пресс-служба.

Уточняется, что депутаты обсудят вероятную национализацию компании «Кумтор». Отмечается, что ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых «Кумтор Голд Компани» (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности КГК, включая банковские счета.