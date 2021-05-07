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Власть
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Садыр Жапаров рассказал турецкому каналу об эффективности аконита при COVID-19

Президент Садыр Жапаров считает, что народная медицина дает лучший эффект в борьбе с COVID-19. Об этом он рассказал в интервью турецкому каналу TRT Avaz.

По его словам, власти используют разные методы в борьбе с коронавирусом, включая нетрадиционные.

«В прошлом году, когда COVID-19 появился, он распространялся стремительно. Вскоре дошел и до Кыргызстана. Погибло много людей. Знаю, что в трудную ситуацию турецкий народ одним из первых оказал помощь в борьбы с коронавирусом. За это я выражаю благодарность. А в этом году мы ищем различные пути выхода из коронавирусного кризиса. Пробуем разные методы. Думаю, что с помощью народной медицины, народных лекарей мы выходим из этой сложной ситуации более гибко, чем в прошлом году, не поддаваясь панике», — сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

«Пять-шесть дней назад в сутки выявляли по 400-500 заболевших. Сейчас по 200 примерно. Летальных исходов стало меньше: по одному или два, три человека в сутки. Коек в медучреждениях хватает. В этом году мы легко выходим из коронавирусного кризиса», — заключил Садыр Жапаров.

Ранее глава государства Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193316/
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