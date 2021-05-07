Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто не реагирует

Партия «Эмгек» заявила, что построит школу в Баткенской области, разрушенную во время вторжения таджикских военных на территорию Кыргызстана.

А лидер списка партии Жаныбек Абиров сказал, что направит 200 тысяч сомов в помощь семьям пострадавших. Об этих фактах пишут пользователи соцсетей. Ни Бишкеская ТИК, ни ЦИК не реагируют на грубое нарушение избирательного законодательства.

Напомним, итоги выборов в БГК до сих пор не подведены. Сам глава столичной ТИК Кайрат Маматов неоднократно говорил, что пока нет результатов, говорить о том, что выборы закончились, нельзя. Процесс продолжается.

Следовательно, кандидатам и политическим организациям, в них участвующим, запрещено по закону заниматься благотворительностью.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.