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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступило официальное заявление на партию «Эмгек». Ее обвиняют в том, что она оплатила патенты индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям во время агитационной кампании.
 
 
В заявлении говорится о причастности партии «Эмгек» к оплате около 38 патентов индивидуальных предпринимателей и коммерческих структур.
 
Заявитель утверждает, что политорганизация оплатила патенты, например, компаниям «Таатан», «Таш-Рабат», «Техномаркет», «Строймаркет». Оплата была произведена в марте, когда началась агитационная кампания.

Напомним, согласно закону, после 2 марта, в период начала агитации, подобные действия рассматриваются как подкуп избирателей.

Согласно статье 28 Закона «О выборах депутатов местных кенешей», с момента назначения выборов запрещается осуществлять подкуп избирателей и выплачивать денежные средства. Заявители требуют отменить регистрацию списка партии «Эмгек».
 
В Бишкекской ТИК 24.kg проинформировали, что изучат все поступившие материалы и, если понадобится, направят их на проверку в МВД и ГКНБ.
 
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Ранее сообщалось, что «Эмгек» использовала административный ресурс (замначальника МТУ лично расклеивал баннеры «Эмгек» в новостройке «Арча-Бешик»). Оказывалось давление на квартальную Марипу Тургунову через сотрудников МВД. Был открытый подкуп избирателей путем установки новых мусорных баков и детской площадки от кандидата Русланбека Жакышева. Авторы сообщения в социальной сети также интересуются, почему ни Бишкекская ТИК, ни МВД, ни ГКНБ не обратили внимания на заявления Марипы Тургуновой.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192702/
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