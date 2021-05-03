Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании

В Бишкекской ТИК 24.kg проинформировали, что изучат все поступившие материалы и, если понадобится, направят их на проверку в МВД и ГКНБ.

Ранее сообщалось, что «Эмгек» использовала административный ресурс (замначальника МТУ лично расклеивал баннеры «Эмгек» в новостройке «Арча-Бешик»). Оказывалось давление на квартальную Марипу Тургунову через сотрудников МВД. Был открытый подкуп избирателей путем установки новых мусорных баков и детской площадки от кандидата Русланбека Жакышева. Авторы сообщения в социальной сети также интересуются, почему ни Бишкекская ТИК, ни МВД, ни ГКНБ не обратили внимания на заявления Марипы Тургуновой.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.