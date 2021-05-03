Итоги выборов. Кандидат «Эмгека» оказывал давление на квартальную, ТИК молчит

В Facebook разместили публикацию, в которой гражданские активисты встали на защиту квартальной из бишкекской новостройки «Арча-Бешик» Марипы Тургуновой.

По их словам, на нее оказывает беспрецедентное давление кандидат в депутаты БГК от партии «Эмгек» Русланбек Жакышев.

«Устроена целая спецоперация всеми доступными силами и средствами против Марипы Тургуновой — одной из 24 квартальных. Она еще до выборов подала заявление в мэрию по факту незаконной агитации, в которой участвуют как некоторые заинтересованные квартальные, так и МТУ и даже местное МВД Ленинского района. Прессинг Марипы начался сразу после выборов», — говорится в публикации.

По их словам, давление и угрозы со стороны вовлеченных лиц нужно рассматривать в совокупности — они привели к ухудшению физического и психологического состояния Тургуновой.

Партия использовала административный ресурс (замначальника МТУ лично расклеивал баннеры «Эмгек»). Оказывалось давление на квартальную Тургунову через сотрудников МВД. Был открытый подкуп избирателей путем установки новых мусорных баков и детской площадки от кандидата Жакышева.

Авторы сообщения в социальной сети также интересуются, почему ни Бишкекская ТИК, ни МВД, ни ГКНБ не обратили внимания на заявления Марипы Тургуновой.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК.