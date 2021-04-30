Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили конфликт

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба официального Ташкента .

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы регионального взаимодействия и двусторонней повестки. Лидеры стран обсудили сложившуюся обстановку и пути скорейшего урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской границе.

«С удовлетворением отмечены достигнутые договоренности между кыргызской и таджикской сторонами, нацеленные на нормализацию ситуации и недопущение ее дальнейшего обострения. Подчеркнуто, что все возникающие спорные вопросы должны решаться на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства», — говорится в сообщении.

Главы государств отдельно остановились на вопросах практической реализации совместных решений и соглашений, принятых по итогам саммита в Ташкенте в марте 2021 года. Подчеркнута важность продолжения интенсивных обменов и наращивания взаимодействия в целях безусловного выполнения принятых обязательств и продвижения приоритетных проектов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.