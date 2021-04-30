Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли

В селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.

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«Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев координирует работу спасателей на местах. В сельских районах Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр объявлена чрезвычайная ситуация, 900 жителей Лейлекского района эвакуированы в Баткен, еще 300 отвезли к родственникам в безопасные места. Их всех обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости», — проинформировали в ведомстве.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.