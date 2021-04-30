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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. 13 человек погибли

На 7.50 всего число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Уточняется, что 13 летальных случаев.

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192211/
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