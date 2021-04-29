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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Часть митингующих в Бишкеке зашла на переговоры к спикеру

Фото 24.kg

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

К участникам акции вышли спикер парламента Талант Мамытов, депутаты Таабалды Тиллаев и Омурбек Бакиров.

Нардепы отметили, что конфликт необходимо решать дипломатическим путем. По словам спикера, Жогорку Кенеш предпримет все возможное для локализации инцидента.

«Некоторые сведения мы не можем разглашать, поскольку есть понятие «военная тайна». Об этом нельзя говорить всем. В связи с обстановкой депутаты Жогорку Кенеша отменили свои поездки в регионы. Мы поедем в Баткен», — сказал Талант Мамытов.

Часть участников акции протеста пришла к зданию Жогорку Кенеша.

Десять человек из числа митингующих зашли в «Белый дом» на переговоры со спикером.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192163/
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