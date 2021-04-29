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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации

МИД Узбекистана призвал к мирному урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Узбекистане с глубокой озабоченностью восприняли поступающую информацию об эскалации ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе, что привело к пострадавшим с обеих сторон.

«Призываем стороны к немедленному прекращению столкновений, принятию совместных мер по стабилизации ситуации и воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности.

Сегодня все вопросы и имеющиеся проблемы должны решаться только путем переговоров и консультаций в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства и партнерства, которые присущи братским народам Центральной Азии», — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что Узбекистан готов оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192130/
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