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Власть

Экстрадиция кыргызстанца в Таджикистан. Глава МИД встретился с активистами

Министр иностранных дел Руслан Казакбаев встретился с активистами, потребовавшими реакции министра по вопросу экстрадиции кыргызстанца в Таджикистан из России. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Чиновник выслушал участников акции и подчеркнул, что защита прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом является приоритетной задачей МИД и заграничных учреждений КР.

Руслан Казакбаев рассказал об оказываемой кыргызстанцу Эсену Мажитову консульско-правовой помощи в соответствии с двусторонними и многосторонними соглашениями.

«Посольством Кыргызстана в Москве направлено официальное обращение в адрес МИД РФ с просьбой об объективном, полном и всестороннем рассмотрении компетентными органами дела в отношении задержанного гражданина КР», — пояснили в ведомстве.


Отметим, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Напомним, 8 мая 2020 года в местности Чек Баткенской области возник конфликт из-за использования 50 соток земли. Военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Граждане Таджикистана подожгли дом Мажитовых, который стоял вблизи неописанного участка границы. Эсену Мажитову удалось восстановить свой дом с помощью активистов и местных властей.

Недавно его сын обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить вопросы границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191788/
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