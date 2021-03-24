Я боюсь здесь жить. Мальчик из Баткенской области обратился к Садыру Жапарову

Мальчик, проживающий в селе Кок-Таш Баткенской области, обратился к президенту Садыру Жапарову.

В своем видеообращении он рассказал, что в прошлом году его дом сожгли и он боится, так как в двух метрах от его дома расположились граждане Таджикистана. Ребенок просит главу государства решить вопрос границ.

«Уважаемый Садыр Жапаров! Меня зовут Адиль. Я живу в селе Кок-Таш Баткенской области. В прошлом году сожгли мой дом. Я боюсь здесь жить, так как в двух метрах от моего двора расположись таджики. За этим бетоном — Таджикистан. Здесь опасно жить. Я прошу вас решить вопрос границ», — сказал мальчик.