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Общество

Я боюсь здесь жить. Мальчик из Баткенской области обратился к Садыру Жапарову

Мальчик, проживающий в селе Кок-Таш Баткенской области, обратился к президенту Садыру Жапарову.

В своем видеообращении он рассказал, что в прошлом году его дом сожгли и он боится, так как в двух метрах от его дома расположились граждане Таджикистана. Ребенок просит главу государства решить вопрос границ.

«Уважаемый Садыр Жапаров! Меня зовут Адиль. Я живу в селе Кок-Таш Баткенской области. В прошлом году сожгли мой дом. Я боюсь здесь жить, так как в двух метрах от моего двора расположись таджики. За этим бетоном — Таджикистан. Здесь опасно жить. Я прошу вас решить вопрос границ», — сказал мальчик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187425/
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