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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Раненный на границе пограничник переведен в реанимацию Нацгоспиталя

Раненный во время инцидента на кыргызско-таджикской границе военнослужащий Погранслужбы переведен в реанимацию Нацгоспиталя. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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Уточняется, что состояние пограничника тяжелое, но стабильное.

«Военнослужащий находится под наблюдением врачей. Он лежит в отделении анестезиологии и реанимации Нацгоспиталя. Двое других — в отделении хирургии», — сообщили редакции.

Отметим, что в социальных сетях появилась информация о том, что раненый пограничник скончался.

Напомним, военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель. Таджикская сторона сообщила о двух раненых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152414/
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