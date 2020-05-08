На кыргызско-таджикской границе обострилась ситуация: стреляют

На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. Об этом сообщает Пограничная служба КР.

По ее данным, конфликт возник из-за вопроса использования 50 соток земли в местности Чек Баткенской области. «Данный участок является неописанным, но фактически использовался кыргызской стороной. Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана», — сказали в ведомстве.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как сложная.